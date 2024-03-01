Італія

"Дон" Кардінале знайшов правильні слова для Златана.

Колишній нападник Мілана Златан Ібрагімович, який нині є старшим радником власників італійського клубу, розповів про своє рішення повернутися до табору "россонері". Цитує легендарного шведа pianetamilan.it.

"З власником клубу Кардінале ми зустрілися через три місяці після мого рішення завершити кар'єру футболіста. Я знав, що йому імпонує мій стиль.

Коли я був футболістом у мене не було часу краще познайомитися з ним, а тут ми змогли обговорити вже інші речі. І він зробив пропозицію, від якої я не міг відмовитися", — заявив Ібра.