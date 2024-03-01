Італія

Авторитет Ібри в команді непорушний.

Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале розповів про роль колишнього нападника команди Златана Ібрагімовича у клубі. Його слова наводить tribalfootball.com.

"Ібрагімович — це моя людина, яка має авторитет, щоб бути моїм голосом при спілкуванні з гравцями, тренерами та керівництвом. Те, що ми добре знаємо можливості Ібри, було однією з переваг.

Коли я познайомився із Златаном, то був по-справжньому заінтригований. Він чудовий командний гравець, і якщо у вас виходить впровадити командну роботу в бізнес, то ви можете досягти великого успіху. Коли купують клуби, то покладаються на безліч різних консультантів, але хто знає Мілан і європейський футбол краще за Златана? У нас є досвід співпраці з такими людьми, як він, від Двейна Джонсона до Леброна Джеймса, а також з Беном Аффлеком та Меттом Деймоном. І в Златані я бачу те саме", — сказав Джеррі Кардінале. Раніше Златан Ібрагімович розповів про своє рішення повернутися до табору "россонері".