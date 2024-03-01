Авторитет Ібри в команді непорушний.
Кардінале та Ібра, Getty Images
01 березня 2024, 15:56
Власник італійського Мілана Джеррі Кардінале розповів про роль колишнього нападника команди Златана Ібрагімовича у клубі. Його слова наводить tribalfootball.com.
"Ібрагімович — це моя людина, яка має авторитет, щоб бути моїм голосом при спілкуванні з гравцями, тренерами та керівництвом. Те, що ми добре знаємо можливості Ібри, було однією з переваг.
Коли я познайомився із Златаном, то був по-справжньому заінтригований. Він чудовий командний гравець, і якщо у вас виходить впровадити командну роботу в бізнес, то ви можете досягти великого успіху.
Коли купують клуби, то покладаються на безліч різних консультантів, але хто знає Мілан і європейський футбол краще за Златана? У нас є досвід співпраці з такими людьми, як він, від Двейна Джонсона до Леброна Джеймса, а також з Беном Аффлеком та Меттом Деймоном. І в Златані я бачу те саме", — сказав Джеррі Кардінале.
Раніше Златан Ібрагімович розповів про своє рішення повернутися до табору "россонері".