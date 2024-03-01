Італія

Гол Ноа Окафора під завісу гри приніс гостям три бали.

В рамках поєдинку 27 туру елітного дивізіону чемпіону Італії Мілан відправився у гості до Лаціо. Стефано Піолі довірив місце в стартовому складі Алессандро Флоренці. В римлян відзначимо, що Чіро Іммобіле залишився на лаві запасних. Гості з перших хвилин продемонстрували бажання володіти ігровою ініціативою та намагались створити небезпеку, втім до удару справу не доводили.

Однак Мілан зміг створити гостроту ... біля своїх воріт. В одному з епізодів Флоренці невдало відпасував назад на Меньяна, а той влетів у Кастельяноса. Арбітр вирішив, що порушення правил не було, що викликало обурення в гравців та вболівальників Лаціо. Далі команди по черзі проводили активні п'ятихвилинки, проте справжніх гольових моментів не було.

Гості змогли створити загрозу біля чужих воріт лише під кінець першого тайму. Спочатку Пулішич змістився з флангу в центр та пробив під поперечину — Проведель перевів м'яч на кутовий. А у наступній атаці Жиру пробив головою після подачі з кутового з вигідної позиції, але м'яч пройшов вище воріт. Команди пішли відпочивати за рівного рахунку — 0:0.

На початку другого тайму Лука Пеллегріні отримав попередження. Згодом стався момент, коли Пеллегріні зупинився через пошкодження партнера та дозволив Пулішичу забрати м'яч, а після цього звалив його на газон. Арбітр виписав захиснику друге попередження та змусив лютувати гравців Лаціо, які не погоджувалися з подібною несправедливістю.

Мілан одразу посилив тиск на ворота супротивника та намагався відкрити рахунок. В одному з епізодів Калабрія знайшов Рейндерса в штрафному, а той прострілив на дальню стійку — Окафор трохи не встиг. Трохи згодом гості змогли забити: Леау отримав м'яч в штрафному та пробив з гострого кута — Проведель не врятував. Проте на повторі арбітри знайшли офсайд, а отже гол було скасовано.

Лаціо не збирався відсиджуватись в обороні в заключні хвилини гри та сміливо йшов в контрвипади, що призвело до декількох попереджень в складі Мілану. Здавалось, що гра так і завершиться, але на 88 хвилині Леау відпасував з флангу в центр, Окафор пробив, але Проведель впорався. Добивання Жиру заблокували, але м'яч знову відлетів до Окафора, який знов пробив — Проведель лише зачепив м'яч рукою. 0:1.

На ще один гол в команд банально не вистачило часу, а ось емоції команди продемонстрували. Марушич був видалений за жбурляння м'яча вбік арбітра, а згодом Пулішич та Гендузі зійшлись в боротьбі за м'яч. Американець затримав опонента руками та отримав попередження, а француз — агресивно штовхнув опонента та залишив свою команду ввісьмох. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Мілана.

Лаціо — Мілан 0:1

Гол: Окафор, 88

Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла Фуентес, Романьолі, Пеллегріні — Гендузі, Весіно (Катальді, 78), Альберто (Хісай, 60) — Андерсон, Кастельянос (Іммобіле, 61), Дзакканьї (Ісаксен, 67)

Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 64), Габбія (Тіав, 82), К'єр (Томорі, 82), Ернандес — Беннасер (Рейндерс, 65), Адлі (Окафор, 71) — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру

Попередження: Пеллегріні, Романьолі, Іммобіле, Хісай — Флоренці, Адлі, Габбія, Ернандес, Леау, Пулішич

Вилучення: Пеллегріні, 57, Марушич, 90+5, Гендузі, 90+7