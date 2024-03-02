Італія

"Орли" останнім часом не вражають.

Керівництво римського Лаціо розглядає можливість звільнення головного тренера команди Мауріціо Саррі. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, римляни ще не ухвалили остаточного рішення щодо долі Мауріціо Саррі, однак, на сьогоднішній день результати римського клубу виглядають незадовільними, через, що не виключається варіант, за якого Лаціо припинить співпрацю з італійським тренером після закінчення цього сезона.

Зазначається, що керівництво "орлів" вже розпочало пошук потенційних кандидатів на заміну Саррі.

Контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Після 26 турів італійської Серії А Лаціо посідає восьме місце з 40 набраними пунктами.

В рамках 27-го туру чемпіоната Італії Лаціо на Стадіо Олімпіко мінімально поступився Мілану (0:1).