Італія

Десь ми подібне вже чули.

Президент римського Лаціо Клаудіо Лотіто розкритикував суддівство у матчі 27-го туру італійської Серії А з Міланом (0:1). У цій грі "орли" отримали три червоні картки.

"Коли трапляється таке, має бути окремий орган для оцінки такої ситуації. Це означає, що нинішня система ненадійна, і коли трапляється подібне, то щоб покласти цьому кінець, потрібен більш високий рівень. Коли порушуєш закон, потрібна оцінка.

На мій погляд, сьогодні ми перейшли червону межу. Клуб зробить так, щоб нас почули на тлі того, що всі побачили.

Якщо система не здатна гарантувати свою надійність, то слід задати питання. Ми зробимо так, щоб нас почули в інших інститутах влади", — заявив розлючений президент Лаціо.