Італія

Команда Мауріціо Саррі мінімально поступилася "россонері".

У матчі 27 туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі мінімально поступився Мілану (0:1).

У цій зустрічі команда Мауріціо Саррі отримала одразу три червоні картки. На 57 хвилині за другу жовту картку був вилучений Лука Пеллегріні, а в компенсований час "орли" втратили Адама Марушича та Маттео Гендузі.

За інформацією OptaPaolo, Лаціо став першим клубом за 12 років в італійському чемпіонаті, який отримав три червоні картки за один матч.

Востаннє таке було у листопаді 2012 року, коли у складі Палермо було вилучено трьох футболістів у матчі проти Болоньї (0:3).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Лаціо — Мілан.