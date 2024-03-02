Італія

Нічия на Стадіо Фріулі.

У рамках 27-го туру італійської Серії А Салернітата з останнього місця таблиці вирушила у гості до Удінезе.

Гості повели в рахунку на 10-ій хвилині зустрічі завдяки зусиллям Лума Чауни, проте господарям поля ще до свистка на перерву вдалося повернути рівновагу в рахунку після гола Хассана Камара.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, а Удінезе довелося догравати матч у меншості через вилучення Фесті Ебоселе на 66-ій хвилині.

Удінезе — Салернітана 1:1

Голи: Камара, 45+3 - Чауна, 10

Удінезе: Окоє — Феррейра, Джанетти, Перес — Ебоселе, Ловрич, Сілва, Паєро (Ехізібує, 67), Камара (Земура, 75) — Товен — Лукка

Салернітана: Очоа — Дзанолі (Самбія, 86), Манолас (Пасалідіс, 73), Пеллегріно, Брадарич — Кулібалі (Гоміс, 73), Маджоре (Леговскі, 86), Башич — Кандрева — Чауна, Вайссман (Іквуемесі, 71)

Попередження: Ебоселе, Паєро, Джанетти, Феррейра, Сілва — Пеллегріно

Вилучення: Ебоселе, 66