Італія

Швидка реакція на дії рефері.

Футбольний арбітр Марко Ді Белло, який судив гру 27-го туру італійської Серії А Лаціо – Мілан (0:1), буде відсторонено від роботи на місяць через спірні рішення. Таку інформацію надає getfootballnewsitaly.com/

За інформацією джерела, Асоціації суддів Італії не сподобалася червона картка Маттео Гендузі, яка була показана за реакцію на фол Крістіана Пулішича. На хід матчу також вплинуло рішення вилучити Адама Марушича та Луку Пеллегріні. Вилучення лівого захисника вважається неправильним, оскільки суддя не зупинив гру, коли нападник Лаціо Кастельянос зазнав травми та не міг продовжити гру.

Крім того, передбачається, що Ді Белло втратив контроль над матчем, оскільки показав шість жовтих карток гравцям "россонері".

Це буде друга дискваліфікація 42-річного арбітра цього сезону. Першу він отримав за суддівство у матчі Ювентус — Болонья у 2-му турі чемпіонату Італії, коли не поставив пенальті у ворота Юве через фол Сема Айлінга на Дані Ндоє.

Нагадаємо, Марко Ді Белло показав відразу три червоні картки гравцям римского Лаціо у матчі римлян з Міланом.