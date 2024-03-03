Завершився матч чемпіонату Італії.
Getty Images
03 березня 2024, 21:08
У рамках 27-го туру чемпіонату Італії Аталанта на своєму полі приймала Болонью.
Господарі несподівано поступилися гостям, "богиня" пропустила два голи в другому таймі, які вирішили результат зустрічі.
Аталанта — Болонья 1:2
Голи: Лукман, 28 - Зіркзе, 57, Фергюсон, 61
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (міранчук, 66), Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста (Лоренсо, 62), Пашалич (Гольм, 62), де Рон, Руджері (Гін, 89) — Копмейнерс — Де Кетеларе (Скамакка, 66), Лукман
Болонья: Скорупські — Пош (Лукумі, 46), Беукема, Калафіорі, Крістіансен — Фаббіан (Урбанські, 56), Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Салемакерс, 46), Зіркзе (Одгор, 82), Ндоє (Ебішер, 87)
Попередження: Копмейнерс, Гольм, Лоренсо — Пош, Одгор.