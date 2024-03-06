Італія

Висока оцінка роботи наставника у Інтері.

Тьєррі Анрі розповів щодо вражень від роботи Сімоне Індзагі у Інтері - цитує ресурс Sky Sports.

"Я стежу за ним дуже довго, ще з часів його Лаціо. У певний момент він був відомий як тренер, з яким, якщо ви зустрінете його команди в кубковій грі, у вас будуть проблеми.

Що мені подобається в Індзагі, так це те, що він грає з двома центральними нападниками.

Скажімо так. Якщо ви Арсенал або Манчестер Сіті, ви багато контролюєте м'яч, іноді вони грають за системою 3-7, якщо ви знаходитеся не в позиції, вам можуть зловити на перехідних фазах. Особливо, якщо ви граєте проти команди з форвардами, що знаходяться високо і широко, це стає справді важко.

Мені подобається, як виглядають його 5-3-2, якщо ми візьмемо Інтер і у вас є Барелла, Чалханоглу та Мхітарян, у вас є хлопці, які можуть бути трьома 6-ками.

Але коли у вас є м’яч, у вас є Лаутаро Мартінес, який прийде на допомогу, і Маркус Тюрам, який втече вперед, коли цього не можуть зробити ні Федеріко Дімарко, ні Думфріс, ні Дарміан.

Ви можете подивитись, вони забили два такі голи проти Ювентуса на виїзді та Мілана вдома".

Наразі Інтер є лідером у турнірній таблиці Серії А.