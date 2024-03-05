Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 березня 2024 року, 21:45.

Інтер утримав перемогу над Дженоа без Руслана Маліновського.

Команда Сімоне Індзагі забила пару м'ячів до перерви, після чого тільки тим і займалась, що намагалась утримати перевагу.

Огляд матчу:

Інтер — Дженоа 2:1

Голи: Асллані, 30, Санчес, 38 (пен.) — Васкес, 54

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 73), де Врей, Аугусто — Думфріс (Дарміан, 46), Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко (Ачербі, 65) — Л. Мартінес (Арнаутович, 76), Санчес (Тюрам, 65).



Дженоа: Х. Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Екубан, 88), Мессіас (Вітінья, 63), Бадель, Френдруп (Стротман, 46), Мартін (Спенс, 63) — Ретегі, Гудмундссон.



Попередження: Думфріс, Л. Мартінес — Френдруп, Стротман.