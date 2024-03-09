Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 8 березня 2024 року, 21:45.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А неаполітанський Наполі на власному полі не зміг обіграти Торіно.

Гра видалась доволі важкою й неакцентованою на створенні великої кількості гольових моментів.

Із того, що було, команди зліпили перший тайм у суцільній боротьбі, тоді як початок другого господарі відзначили власним голом.

Однак установити контроль над грою Наполі тоді так і не зміг, бо пропустив у відповідь майже одразу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Торіно в матчі 28-го туру італійської Серії А-2023/24:

Наполі — Торіно 1:1

Голи: Кварацхелія, 61 — Санабрія, 64

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Жезус, Руї (Олівера, 79) — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ліндстрьом, 90+3), Зелінські (Траоре, 68) — Політано (Распадорі, 68), Осімген, Кварацхелія

Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі (Сазонов, 76), Буонджорно, Родрігес — Белланова (Лазаро, 88), Лінетті (Войвода, 88), Гінейтіс, Масіна — Влашич — Пеллегрі (Санабрія, 63), Сапата

Попередження: Осімген, Жезус — Сапата, Буонджорно