Італія

Неаполітанці втратили надважливі очки.

Головний тренер Наполі Франческо Кальцона висловився про нічию з Торіно (1:1) у матчі 28-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "партенопеї".

"Жаль, що зіграли лише внічию, але я задоволений грою. У нас була перевага, і я не маю претензій до хлопців. Якщо завжди так гратимемо – далеко підемо.

Ми готуємось до кожного матчу з максимальною увагою. До кінця ми намагалися перемогти, і це важливий знак. Єдина прикрість – це те, що ми зіграли матч в якому не зуміли перемогти.

Ми – Наполі, і ми маємо усвідомлювати свою цінність. Ми поїдемо до Барселони, щоб зіграти по-своєму, а потім побачимо, що з цього вийде", — заявив італійський фахівець.

Другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі відбудеться 12 березня, о 22:00 за київським часом.