Італія

З Де Лаурентісом буде важко домовитися.

Керівництво Наполі визначилося із вартістю грузинського вінгера команди Хвічі Кварацхелії. Про це повідомляє Маrca.

За інформацією джерела, "партенопеї" готові розлучитися з одним зі своїх лідерів за 150 млн. євро. Така значана сума пояснюється тим, що Наполі не хоче, щоб клуб одночасно залишили Кварацхелія та нігерійський нападник Віктор Осімген.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 36 матчі, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі веде перемовини з Кварацхелією щодо нового контракту.