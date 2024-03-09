Італія

Завершилися ще два поєдинки 28 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А-2023/24 відбулися ще два матчі: Кальярі приймав Салернітану, а Фрозіноне гостював у Сассуоло.

Кальярі продовжив серію Салернітани без перемог до 11-ти поєдинків.

Кальярі — Салернітана 4:2

Голи: Лападула, 12, Гаетано, 40, Шомуродов, 51, 76 — Кастанос, 56, Маджоре, 58

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Доссена, Аугелло (В'єтеска, 77) — Макумбу, Дейола — Нандес (Віола, 66), Гаетано (Шомуродов, 46), Янкто (Ацці, 66) — Лападула (Орістаніо, 66)

Салернітана: Очоа — Дзанолі (Самбія, 74), Манолас (Пірола, 46), Фасіо, Брадарич — Кулібалі (Гоміс, 74), Маджоре, Кастанос — Кандрева - Вайссман (Сімі, 65), Чауна

Попередження: Аугелло — Кастанос

Фрозіноне не зумів урятуватися від поразки у матчі проти Сассуоло.

Сассуоло — Фрозіноне 1:0

Гол: Торстведт, 58

На 90-й хвилині Жорже не реалізував пенальті (повз ворота)

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Дойг — Торстведт (Енріке, 63), Рачич — Дефрель (Болока, 72), Байрамі, Лор'єнте (Кумбулла, 83) - Пінамонті (Мулаттьєрі, 83)

Фрозіноне: Тураті — Дзортеа, Околі, Романьйолі, Валері (Лірола, 9) — Маццітеллі, Барренечеа, Брешианіні (Ібрагімович, 63) — Суле (Чуні, 84), Кеддіра (Жорже, 84), Геджеміс (Сек, 63)

Попередження: Торстведт, Дойг, Лор'єнте — Геджеміс