У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А-2023/24 Болонья приймала Інтер на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Відкрити рахунок у першому таймі гостям вдалося завдяки голу Біссека. Протягом другої половині зустрічі команди глядачів голами не порадували, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "нерадзуррі".

Таким чином, колектив Тіаго Мотти вперше з 1 туру поточного сезону чемпіонату (Мілан, 2:0) поступився вдома. Їхня серія без поразок тривала 13 поєдинків. 

Болонья — Інтер 0:1
Гол: Біссек, 37

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Крістіансен — Фройлер — Одгор (Орсоліні, 79), Фергюсон, Ебішер (Моро, 70), Салемакерс (Ндоє, 74) - Зіркзе (Кастро, 79)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла (Классен, 80), Чалханоглу (Асллані, 61), Мхітарян (Фраттезі, 61), Аугусто (Думфріс, 46) — Тюрам (Арнаутович, 66), Санчес

Попередження: Зіркзе, Фройлер — Классен