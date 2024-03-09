Завершився четвертий поєдинок 28 туру чемпіонату Італії.
Болонья - Інтер, Getty Images
09 березня 2024, 20:59
У рамках двадцять восьмого туру італійської Серії А-2023/24 Болонья приймала Інтер на Стадіо Ренато Даль'Ара.
Відкрити рахунок у першому таймі гостям вдалося завдяки голу Біссека. Протягом другої половині зустрічі команди глядачів голами не порадували, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "нерадзуррі".
Таким чином, колектив Тіаго Мотти вперше з 1 туру поточного сезону чемпіонату (Мілан, 2:0) поступився вдома. Їхня серія без поразок тривала 13 поєдинків.
Болонья — Інтер 0:1
Гол: Біссек, 37
Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Крістіансен — Фройлер — Одгор (Орсоліні, 79), Фергюсон, Ебішер (Моро, 70), Салемакерс (Ндоє, 74) - Зіркзе (Кастро, 79)
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла (Классен, 80), Чалханоглу (Асллані, 61), Мхітарян (Фраттезі, 61), Аугусто (Думфріс, 46) — Тюрам (Арнаутович, 66), Санчес
Попередження: Зіркзе, Фройлер — Классен