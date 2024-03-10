Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру чемпіонату Італії, який пройде 10 березня і розпочнеться о 19:00.

У черговому турі чемпіонату Італії між собою зіграють Ювентус і Аталанта.

Ювентус — Аталанта

Неділя, 10 березня, 19:00, Альянц Стедіум, Турин. Арбітр зустрічі — Марко Гуїда

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Програвши вп'яте поспіль на стадіоні Марадона, Ювентус минулого тижня зазнав поразки від Наполі, чемпіона Серії А, коли всі надії на боротьбу за Скудетто остаточно згасли.

Хоча Федеріко К'єза на 81-й хвилині зрівняв рахунок і повернув Юве в боротьбу за чемпіонство, Джакомо Распадорі забив у компенсований час, і гості знову залишилися з порожніми руками: тепер вони відстають від лідерів чемпіонату, міланського Інтера, на 15 очок.

Інтер, скориставшись осічками Юве, зробив значний відрив, а Мілан, що йде на третьому місці, тепер дихає в потилицю "бьянконері", відстаючи всього на одне очко.

Тим часом на Аталанту чекає непросте завдання, адже останнім часом вона перебуває не в найкращій формі.

Наразі команда Джан П'єро Гасперіні посідає шосте місце в турнірній таблиці та перебуває за п'ять очок від Болоньї, яка посідає четверте місце, та за три очки від Наполі, що переслідує її.

Вболівальники бергамців сподівалися, що їхня команда здобуде перемогу хоча б над одним із суперників із топ-четвірки, з якими їм довелося зіткнутися останніми днями, але команда не змогла досягти потрібних висот, тим самим підірвавши свої надії на участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні.

Орієнтовні склади

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб'язо, Маккенні, Локателлі, Міретті, Костич — К'єза, Мілік.

Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, Пашаліч — Скамакка.

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