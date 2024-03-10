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Сімоне Індзагі, getty images
10 березня 2024, 09:25
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі отримав премію Беарзота – як найкращий італійський тренер року. Про це повідомляє Сalciomercato.
Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна виступив із заявою з приводу нагороди Індзагі.
"Мені подобається ідея Сімоне Індзагі. Цього року його одноголосно визнано лауреатом премії. Він досяг в Інтері зрілості як на полі, так і за його межами, як того хотів би сам Беарзот, він є найефективнішою еволюцією так званої італійської тренерської школи.
Ще один аспект Індзагі, який я хотів би підкреслити, – це сильне відчуття приналежності до своїх команд, продемонстроване спочатку у Лаціо, а тепер в Інтері, де йому вдається створити атмосферу великої дружби та співпраці", – сказав Гравіна.
Тренер "нерадзуррі" також виступив із промовою.
"Я вдячний за цю престижну нагороду, названу на честь такого великого тренера та людини футболу. Це визнання було б неможливим без виняткової підтримки всіх тих, хто працював зі мною протягом багатьох років. Я присвячую цю нагороду їм та своїй сім'ї", – сказав Індзагі.
В рамках 28-го туру італійської Серії А міланський Інтер у важкому двобої мінімально здолав Болонью (1:0)
, довівши свою переможну ходу до десяти матчів поспіль.