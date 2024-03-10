Італія

Звслужено.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі отримав премію Беарзота – як найкращий італійський тренер року. Про це повідомляє Сalciomercato.

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна виступив із заявою з приводу нагороди Індзагі.

"Мені подобається ідея Сімоне Індзагі. Цього року його одноголосно визнано лауреатом премії. Він досяг в Інтері зрілості як на полі, так і за його межами, як того хотів би сам Беарзот, він є найефективнішою еволюцією так званої італійської тренерської школи.

Ще один аспект Індзагі, який я хотів би підкреслити, – це сильне відчуття приналежності до своїх команд, продемонстроване спочатку у Лаціо, а тепер в Інтері, де йому вдається створити атмосферу великої дружби та співпраці", – сказав Гравіна.