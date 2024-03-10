Італія

Важка перемога "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі підбив підсумки переможного матчу 28-го туру італійської Серії А з Болоньєю (1:0). Цитує італійця Football Italia.

"Ми зберігаємо відрив від тих, хто женеться за нами. Ми повністю заслужили перевагу у першому таймі, а потім Болонья довела, чому знаходиться у зоні Ліги чемпіонів. Ми почали відчувати певну втому, і думки перейшли на майбутні ігри.

Це нормально бачити голи крайнього захисника з передачі іншого крайнього захисника, але бачити, як центральний захисник асистує центральному захиснику, дуже приємно для мене та моїх помічників. Хлопці роблять щось екстраординарне, але ми знаємо, що попереду ще десять турів", — заявив Індзагі.

Наразі Інтер посідає перше місце у турнірній таблиці Серії А. Команда набрала 75 пунктів після 28 зіграних турів.