Іспанія

Особливо в матчах Реала.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився з приводу критики суддівства в чемпіонаті Іспанії. Цитує функціонера Marca.

"Ла Ліга не зіпсована. Ні Лапорта, ні Хаві так не думають. Якби ці слова були ізольованими, я б сказав, що щось відбувається, але ми переживаємо період величезної та небаченої раніше напруги через суддівство.

Коли читаєте про спірні моменти в газетах Мадрида та Барселони, на один і той же матч є дві абсолютно різні думки. Ми переживаємо багато суперечок та багато напруги, і тому я приділяю цьому особливу увагу.

Правда і те, що "справа Негрейри", яка є найгіршою, що трапилося з іспанським футболом, сприяє цій напруженості. Але я не думаю, що Барселона вважає Ла Лігу справді зіпсованою організацією. Напруженість велика, і це мене турбує", — сказав Тебас.