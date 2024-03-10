Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 березня 2024 року, 19:00.
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10 березня 2024, 21:35
Ювентус зіграв унічию з Аталантою та втратив другу сходинку Серії A.
Команда Массіміліано Аллегрі влаштувала вольовий камбек за ходом другого тайму, але до перемоги так і не дотягнула.
Огляд матчу:
Ювентус — Аталанта 2:2
Голи: Камб’язо, 66, Мілік, 70 — Копмейнерс, 35, 75
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Веа, 83), Маккенні (Їлдиз, 88), Локателлі, Міретті (Ніколуссі-Кавілья, 76), Ілінг (Алекс Сандро, 82) — Мілік (Кін, 76), К’єза.
Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 67), Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 67), Пашалич, Едерсон, Руджері (Баккер, 88) — Копмейнерс, Де Кетеларе (міранчук, 88) — Скамакка (Лукман, 57).
Попередження: Гатебур.