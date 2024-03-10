Італія

Ювентус зіграв унічию з Аталантою та втратив другу сходинку Серії A

Команда Массіміліано Аллегрі влаштувала вольовий камбек за ходом другого тайму, але до перемоги так і не дотягнула.

Ювентус — Аталанта, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ювентус — Аталанта 2:2

Голи: Камб’язо, 66, Мілік, 70 — Копмейнерс, 35, 75



Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Веа, 83), Маккенні (Їлдиз, 88), Локателлі, Міретті (Ніколуссі-Кавілья, 76), Ілінг (Алекс Сандро, 82) — Мілік (Кін, 76), К’єза.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 67), Гін, Джимсіті — Дзаппакоста (Гатебур, 67), Пашалич, Едерсон, Руджері (Баккер, 88) — Копмейнерс, Де Кетеларе (міранчук, 88) — Скамакка (Лукман, 57).



Попередження: Гатебур