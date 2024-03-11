Завершився матч чемпіонату Італії.
Лаціо - Удінезе - Getty Images
11 березня 2024, 23:54
Удінезе зміг на виїзді обіграти Лаціо. Команда зуміла забити двічі за декілька хвилин у другому таймі.
Наразі колектив Томмазо Гоффі знаходиться на 13-му місці в таблиці. Його опонент займає 9 сходинку.
Лаціо — Удінезе 1:2
Голи: Джанетті, 49, автогол — Лукка, 47, Саррага, 51
Лаціо: Проведель (Сепе, 90) — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Хюсай — Весіно, Катальді (Камада, 60), Альберто (Педро, 81) — Андерсон (Ісаксен, 46), Іммобіле (Кастельянос, 60), Дзаккарді
Удінезе: Окоє — Феррейра (Бійол, 76), Гіаннетті, Перес — Перейра, Ловрич, Саррага, Паєро (Самарджич, 74), Камара (Земура, 74) — Товен (Девіс, 90), Лукка
Попередження: Андерсон, Романьйолі, Весіно — Перес, Бійол, Лукка, Перейра