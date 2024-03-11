Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Удінезе зміг на виїзді обіграти Лаціо. Команда зуміла забити двічі за декілька хвилин у другому таймі.

Наразі колектив Томмазо Гоффі знаходиться на 13-му місці в таблиці. Його опонент займає 9 сходинку.

Лаціо — Удінезе 1:2

Голи: Джанетті, 49, автогол — Лукка, 47, Саррага, 51

Лаціо: Проведель (Сепе, 90) — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Хюсай — Весіно, Катальді (Камада, 60), Альберто (Педро, 81) — Андерсон (Ісаксен, 46), Іммобіле (Кастельянос, 60), Дзаккарді

Удінезе: Окоє — Феррейра (Бійол, 76), Гіаннетті, Перес — Перейра, Ловрич, Саррага, Паєро (Самарджич, 74), Камара (Земура, 74) — Товен (Девіс, 90), Лукка

Попередження: Андерсон, Романьйолі, Весіно — Перес, Бійол, Лукка, Перейра