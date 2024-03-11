Коментар перед матчем команд від досвіденого захисника.
Дієго Годін - Getty Images
11 березня 2024, 22:57
Дієго Годін висловив думку щодо матчу Атлетіко та Інтера - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport.
"Я грав рік за Інтер і дев’ять за Атлетіко, усі знають, до кого лежить моє серце, і, скажімо, мій аналіз починається з цього припущення.
Якщо розглядати матч на даному етапі, то Інтер перевершує Атлетіко. Але в середу буде інша історія, багато разів деякі зустрічі називаються фіналами, і це справді стосується Атлетіко.
Ванда Метрополітано буде сковорідкою, вболівальники приготують щось особливе і по-особливому передадуть команді віру і тепло.
У мене склалося враження, що команда Сімоне Індзагі була недооцінена в Іспанії. Були ті, хто вважав, що Атлетіко може виграти, можливо, навіть легко, але очевидно, що це не так.
Інтер є одним з найкращих за рівнем складу в Європі, він ідеально збалансований і дуже підготовлений. Вони роками працювали над дуже чіткою ідеєю, з точною системою, яка з часом вдосконалювалася завдяки цілеспрямованим і успішним трансферам.
Шанси будуть десь 50/50. Матч вдома буде плюсом для Атлетіко і це можна перетворити на голи".
Атлетіко з Інтером зіграють у матчі-відповіді Ліги чемпіонів, зустріч розпочнеться о 22:00.