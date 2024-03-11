Італія

Коментар перед матчем команд від досвіденого захисника.

Дієго Годін висловив думку щодо матчу Атлетіко та Інтера - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport.

"Я грав рік за Інтер і дев’ять за Атлетіко, усі знають, до кого лежить моє серце, і, скажімо, мій аналіз починається з цього припущення.

Якщо розглядати матч на даному етапі, то Інтер перевершує Атлетіко. Але в середу буде інша історія, багато разів деякі зустрічі називаються фіналами, і це справді стосується Атлетіко.

Ванда Метрополітано буде сковорідкою, вболівальники приготують щось особливе і по-особливому передадуть команді віру і тепло.

У мене склалося враження, що команда Сімоне Індзагі була недооцінена в Іспанії. Були ті, хто вважав, що Атлетіко може виграти, можливо, навіть легко, але очевидно, що це не так.

Інтер є одним з найкращих за рівнем складу в Європі, він ідеально збалансований і дуже підготовлений. Вони роками працювали над дуже чіткою ідеєю, з точною системою, яка з часом вдосконалювалася завдяки цілеспрямованим і успішним трансферам.

Шанси будуть десь 50/50. Матч вдома буде плюсом для Атлетіко і це можна перетворити на голи".

Атлетіко з Інтером зіграють у матчі-відповіді Ліги чемпіонів, зустріч розпочнеться о 22:00.