Італія

Вже відомі імена потенційних наступників італійця.

Мауріціо Саррі вирішив залишити посаду головного тренера Лаціо після четвертьої поспіль поразки клубу у всіх турнірах, передає портал Sky Sport Italia.

Лаціо — Удінезе 1:2 Відео голів та огляд матчу 11.03.2024

Офіційного рішення з боку керівництва "орлів" про звільнення 65-річного італійця наразі немає, але імена потенційних наступників Саррі вже починають з'являтися.

Зокрема, йдеться про трьох ексгравців Лаціо: Томмазо Роккі (Лаціо U-18, вересень 2020 — липень 2022), Мірослава Клозе (Альтах, липень 2022 — березень 2023) і Крістіана Броккі (Віченца, вересень 2021 — квітень 2022).

Повідомляється, що з самого ранку команда зібралася на тренувальній базі Формелло. Тренування, спочатку заплановане на 15:00, було перенесено.

Нагадаємо, Саррі очолив Лаціо у липні 2021 року. Контракт із ним розраховано до кінця червня 2025 року.

Зараз команда йде 9-ю у Серії А і продовжує боротьбу у Кубку Італії (півфінал проти Ювентуса). З Ліги чемпіонів римляни вилетіли на стадії 1/8 фіналу, розгромно поступившись Баварії у матчі-відповіді.