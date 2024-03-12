Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 11 березня 2024 року, 21:45.

У поєдинку 28 туру італійської Серії А Удінезе в гостях здобув перемогу над Лаціо (2:1).

Гості відкрили рахунок на початку другого тайму, коли голом відзначився Лукка, але через дві хвилини Джанетті зрізав м'яч у свої ворота та зрівняв цифри на табло.

Ще за дві хвилини команда Габріеле Чоффі знову вийшла вперед, а переможний гол забив Саррага.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Удінезе в матчі 28-го туру італійської Серії А-2023/24:

Лаціо — Удінезе 1:2

Голи: Джанетті, 49, автогол — Лукка, 47, Саррага, 51.

Лаціо: Проведель (Сепе, 90) — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Хюсай — Весіно, Катальді (Камада, 60), Альберто (Педро, 81) — Андерсон (Ісаксен, 46), Іммобіле (Кастельянос, 60), Дзаккарді.

Удінезе: Окоє — Феррейра (Бійол, 76), Гіаннетті, Перес — Перейра, Ловрич, Саррага, Паєро (Самарджич, 74), Камара (Земура, 74) — Товен (Девіс, 90), Лукка.

Попередження: Андерсон, Романьйолі, Весіно — Перес, Бійол, Лукка, Перейра.