Італія

Колишній і нинішній гендири клубу опинилися під слідством.

Фінансова гвардія Італії провела обшуки у Casa Milan, що є штаб-квартирою Мілана, у зв'язку з угодою RedBird Capital Group про придбання клубу в Elliott Management, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Нинішній генеральний директор "россонері" Джорджо Фурлані та його попередник Іван Газідіс опинилися під слідством міланської прокуратури. Повідомляється, що розслідується корпоративна передача між фондом Elliott і RedBird, що мала місце наприкінці серпня 2022 року.

Йдеться про можливість, за якою Elliott Management продовжує зберігати значний контроль над клубом, тоді як наглядовий орган FIGC було повідомлено про фактичну передачу майна на користь RedBird. Таким чином, потенційне правопорушення полягає у перешкоджанні наглядової діяльності італійською Федерацією футболу щодо повідомлення про бенефіціарну власність компанії.

За даними GdS, у Casa Milan були вилучені деякі документи, а також скопійовані дані з комп'ютерів і телефонів. Обшуки проводилися і у неназваних приватних будинках. У Мілані заявили, що клуб є третьою стороною даного процесу і додали, що повністю співпрацюють зі слідчими органами.

Нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що придбання клубу обійшлося RedBird Capital Group в 1,2 мільярда євро.