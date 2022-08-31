Італія

Сума угоди становила 1,2 мільярда євро.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про зміну власника клубу.

Новим власником "россонері" стала американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners, яка спромоглася домовитися про купівлю клубу з Elliott Advisors UK Limited.

Угода між сторонами оцінюється в 1,2 мільярда євро. При цьому наголошується, що Elliott Advisors UK Limited змогла зберегти частину майнових інтересів та місця у раді директорів.

Зазначимо, що RedBird Capital Partners за допомогою компанії Fenway Sports Group володіє Ліверпулем, Тулузою та бейсбольним клубом Бостон Ред Сокс.