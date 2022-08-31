Сума угоди становила 1,2 мільярда євро.
ФК Мілан
31 серпня 2022, 18:38
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про зміну власника клубу.
Новим власником "россонері" стала американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners, яка спромоглася домовитися про купівлю клубу з Elliott Advisors UK Limited.
Угода між сторонами оцінюється в 1,2 мільярда євро. При цьому наголошується, що Elliott Advisors UK Limited змогла зберегти частину майнових інтересів та місця у раді директорів.
Зазначимо, що RedBird Capital Partners за допомогою компанії Fenway Sports Group володіє Ліверпулем, Тулузою та бейсбольним клубом Бостон Ред Сокс.