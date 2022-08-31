Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про зміну власника клубу.

Новим власником "россонері" стала американська інвестиційна компанія RedBird Capital Partners, яка спромоглася домовитися про купівлю клубу з Elliott Advisors UK Limited.

Угода між сторонами оцінюється в 1,2 мільярда євро. При цьому наголошується, що Elliott Advisors UK Limited змогла зберегти частину майнових інтересів та місця у раді директорів.

Зазначимо, що RedBird Capital Partners за допомогою компанії Fenway Sports Group володіє Ліверпулем, Тулузою та бейсбольним клубом Бостон Ред Сокс.