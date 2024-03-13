Італія

Колишній працедавець знову атакує досвідченого італійського фахівця.

Римський Лаціо кількома годинами раніше оголосив про завершення співпраці з головним тренером Мауріціо Саррі.

Ця новина, зважаючи на постать 65-річного фахівця, є головною для всього італійського футболу на найближчу добу.

Саме тому повз неї не міг пройти повз колишній працедавець Саррі, президент неаполітанського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс, який свого часу добряче побив горщики з тренером, коли той залишав його команду задля роботи в лондонському Челсі.

"Ця новина та рішення Саррі щодо самостійного усунення від справ мене дуже здивувала.

Як професіонал, ви повинні взяти на себе свою частку відповідальності. Якщо ти береш на себе певну роль, ти повинен виконувати її до кінця, із поваги до клубу, гравців та вболівальників.

Завжди легко подати у відставку. Так роблять справжні лузери, тож для Саррі це — гідний учинок

Я не знаю мотивації, яка стоїть за цим, але Лотіто не здається агресивним керівником, як я. Він — людина з високими особистими якостями, і мало бути знайдено рішення для команди, яку не можна просто так кинути напризволяще наприкінці сезону", — заявив італійський функціонер.

Нагадаємо, що Саррі працював із Лаціо, починаючи від літа 2021 року.