Арріго Саккі розповів щодо матчу між Барселоною і Наполі - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport

"Навіть з командою, що має багато молодих гравців без досвіду міжнародних матчів, іспанський клуб домінував на полі.

Зрештою, сильніша команда, яка грала краще в обох матчах, пройшла далі. 

Мені дуже шкода Наполі, який здійснив надзвичайний подвиг минулого сезону, вигравши скудетто. Команда Франческо Кальцони виявила слабкі місця в захисті, оскільки ця лінія не була добре організована. У півзахисті Станіслав Лоботка боровся з гравцями Хаві, але найбільше мене здивувало невелике залучення у гру Хвічі Кварацхелії та Віктора Осімгена, двох лідерів цієї команди. 

Це правда, що вони не отримували багато передач, але в той же час вони мало рухалися і робили це неправильно, тому суперникам було легко їх зупинити. 

Барселона — це вже не та команда, що під керівництвом Хосепа Гвардіоли, але вона все ще знає принципи сучасного футболу. Вони показали свою перевагу". 

Барселона виграла у Наполі з рахунком 3:1 та вийшла у наступний раунд Ліги чемпіонів. 