Італія

Коментар від тренера щодо матчу головного єврокубка.

Арріго Саккі розповів щодо матчу між Барселоною і Наполі - цитує ресурс La Gazzetta dello Sport.

"Навіть з командою, що має багато молодих гравців без досвіду міжнародних матчів, іспанський клуб домінував на полі.

Зрештою, сильніша команда, яка грала краще в обох матчах, пройшла далі.

Мені дуже шкода Наполі, який здійснив надзвичайний подвиг минулого сезону, вигравши скудетто. Команда Франческо Кальцони виявила слабкі місця в захисті, оскільки ця лінія не була добре організована. У півзахисті Станіслав Лоботка боровся з гравцями Хаві, але найбільше мене здивувало невелике залучення у гру Хвічі Кварацхелії та Віктора Осімгена, двох лідерів цієї команди.

Це правда, що вони не отримували багато передач, але в той же час вони мало рухалися і робили це неправильно, тому суперникам було легко їх зупинити.

Барселона — це вже не та команда, що під керівництвом Хосепа Гвардіоли, але вона все ще знає принципи сучасного футболу. Вони показали свою перевагу".

Барселона виграла у Наполі з рахунком 3:1 та вийшла у наступний раунд Ліги чемпіонів.