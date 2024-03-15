Італія

Завершився перший поєдинок 29 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А Емполі приймав Болонью на Стадіо Карло Кастеллані.

Команди довго не могли виявити сильнішого, не радуючи глядачів голами. Проте, вже у компенсований до другого тайму час, Фаббіан зумів відкрити рахунок у матчі, у підсумку подарувавши своїй команді важливі для боротьби за місце у зоні Ліги чемпіонів очки.

Емполі — Болонья 0:1

Гол: Фаббіан, 90+4

Емполі: Капріле — Берешинські, Валюкевич, Луперто, Пеццелла (Какаче, 46) — Г'ясі (Ебуехі, 66), Марін, Малех — Камб'ягі (Черрі, 75), Журковські (Коваленко, 66) — Н'янг (Капуто, 75)

Болонья: Скорупські — Бейкема (Корацца, 72), Лукумі, Калафіорі, Крістіансен — Урбанські (Фаббіан, 79), Фройлер, Фергюсон (Ебішер, 79) — Ндоє (Орсоліні, 57), Одгор (Кастро, 72), Салемакерс

Попередження: Луперто, Пеццелла