Італія

Команді потрібно рятуватися від вильоту до Серії Б.

У Салернітані розглядають можливість повернення Філіппо Індзагі на посаду головного тренера, передає Sky Sport Italia.

Індзагі звільнили у лютому 2024 року, після чого керманичем команди став Фабіо Ліверані. Під його керівництвом Салернітана здобула лише один заліковий бал у п'яти поєдинках.

Так само звільнення загрожує і генеральному директору клубу Вальтеру Сабатіні.

Зазначимо, що під керівництвом Індзагі, призначеного головним тренером у жовтні 2023 року, Салернітана здобула свої наразі єдині у поточному сезоні Серії А дві перемоги.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, клуб із Салерно поступився вдома Лечче.