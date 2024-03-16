Італія

Завершився четвертий поєдинок 29 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Салернітана приймала Лечче на стадіо Арекі.

Ще у першому таймі гості вийшли вперед завдяки автоголу Д'ємбера. У другій половині зустрічі господарі поля так і не зуміли відігратися, тож фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу Лечче.

Зазначимо, що для "джаллороссі" цей поєдинок був першим під керівництвом нового головного тренера Луки Готті, призначеного замість Роберто Д'Аверси.

Салернітана — Лечче 0:1

Гол: Д'ємбер, 17 (автогол)

Салернітана: Костіль — Д'ємбер (Дзанолі, 67), Манолас, Пірола, Брадарич — Кулібалі (Гоміс, 53), Маджоре (Мартегані, 71), Башич — Кандрева — Вайссман (Сімі, 53), Чауна (Віньято, 67)

Лечче: Фальконе — Жандре (Венуті, 90), Понграчич, Баскіротто, Галло (Сансоне, 71) — Блен, Рамадані, Уден (Доргу, 46) — Альмквіст, Крстович (Гонсалес, 78), Пікколі

Попередження: Кулібалі, Маджоре, Пірола, Дзанолі — Рамадані, Пікколі