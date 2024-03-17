Італія

Тренеру не сподобалося висловлювання після нічийного матчу його команди.

Массіміліано Аллегрі розповів щодо матчу Ювентуса з Дженоа і відповів на запитання журналіста.

"Ми треті в таблиці. Чи знаєш ти, що таке бути тренером? Я не знаю, як бути журналістом. Я не стежу за тим, що говорить публіка, я роблю те, що правильно для команди" — цитує Массіміліано ресурс Sky Sports Italia.

"Я не смію вказувати журналісту, як робити його роботу. Тож не кажіть мені, як саме виконувати мою".

Ювентус зіграв у нульову нічию з Дженоа у матчі Серії А.