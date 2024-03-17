Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 березня 2024 року.
ЮВЕНТУС — ДЖЕНОА, GETTY IMAGES
17 березня 2024, 16:49
У 29-му турі Серії А ювентус вдома не зумів здолати Дженоа — 0:0. Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов на 70-й хвилині.
У наступному турі туринський Ювентус гратиме в гостях проти римського Лаціо, тоді як генуезький Дженоа прийматиме Фрозіноне.
Відео матчу:
Ювентус — Дженоа 0:0
Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Кін, 82), Маккенні (Рабйо, 59), Локателлі, Міретті (Веа, 82), Костич (Ілінг, 58) — Влахович, К’єза (Їлдиз, 58).
Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані (Чіттадіні, 85), Васкес — Спенс, Бадель (Богінен, 85), Френдруп (Стротман, 69), Мессіас — Вітінья, Гудмундссон (Маліновський, 70) — Ретегі (Анкіє, 79).
Попередження: Даніло, Влахович — Вітінья
На 90+3-й хвилині був вилучений Душан Влахович (Ювентус) (неспортивна поведінка).