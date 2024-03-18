Італія

Голкіпер Наполі прокоментував нічию проти Інтера.

Неаполітанський Наполі напередодні зіграв унічию проти міланського Інтера на полі суперників у двадцять дев’ятому турі італійської Серії A

Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри воротар "Партенопеї" Алекс Мерет прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели хорошу гру, незважаючи на те, що опинилися у невигідному становищі в першому таймі. Ми дійсно ризикували програти, але замість цього продовжили грати в свою гру.

Думаю, що в цілому нічия — справедливий результат. Це була хороша гра з точки зору компактності і духу проти дуже сильної команди.

Місце в Лізі чемпіонів? Ми знаємо, що для досягнення цієї мети нам потрібно здобути серію перемог, тому що відстань від конкурентів є суттєвою. Але в нас попереду ще будуть лобові матчі, тож ми можемо це зробити.

Із приходом нового керманича ми стали набагато вище та агресивніше пресингувати. Ми знаємо, що таким чином ми дещо ризикуємо, але якщо ми повертаємо м’яч, то навпаки стаємо більш небезпечними для суперників.

Нам потрібно вдосконалюватись, але ми на правильному шляху", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі неаполітанський Наполі проведе домашній матч проти бергамаської Аталанти.