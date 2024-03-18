Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 17 березня 2024 року.

Міланський Інтер у матчі 29 туру італійської Серії А на своєму полі зіграв внічию з Наполі (1:1).

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 43 хвилині результативним ударом відзначився Дарміан. Проте наприкінці другого тайму Жезус зрівняв цифри на табло.

Після 29 турів Інтер набрав 76 очок і посідає перше місце у Серії А, випереджаючи Мілан на 14 балів. У Наполі 45 очок та сьома позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Наполі у 29 турі італійської Серії А-2023/24:

Інтер — Наполі 1:1

Голи: Дарміан, 43 — Жезус, 81.

Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 46), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Б’юкенен, 84), Барелла (Фраттезі. 70), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 79) — Мартінес (Санчес, 79), Тюрам.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руї, 74) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Каюсте 71) — Політано (Нгонге, 90+1), Распадорі (Сімеоне, 75), Кварацхелія (Ліндстрьом, 90+1).

Попередження: Павар, Барелла — Лоботка.