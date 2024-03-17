Італія

Невдахи 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Італії поміж собою розписали мирову

Символічне передавання титулу від колишнього чемпіона Серії A до потенційно наступного так і не відбулось.

Інтер — Наполі, Getty Images

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Інтер — Наполі 1:1

Голи: Дарміан, 43 — Жезус, 81



Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 46), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Б’юкенен, 84), Барелла (Фраттезі. 70), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 79) — Мартінес (Санчес, 79), Тюрам.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руї, 74) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Каюсте 71) — Політано (Нгонге, 90+1), Распадорі (Сімеоне, 75), Кварацхелія (Ліндстрьом, 90+1).



Попередження: Павар, Барелла — Лоботка