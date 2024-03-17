Італія
17 березня 2024, 23:44
Невдахи 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Італії поміж собою розписали мирову
Символічне передавання титулу від колишнього чемпіона Серії A до потенційно наступного так і не відбулось.
Інтер — Наполі, Getty Images
17 березня 2024, 23:44
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інтер — Наполі 1:1
Голи: Дарміан, 43 — Жезус, 81
Інтер: Зоммер — Павар (Біссек, 46), Ачербі, Бастоні — Дарміан (Б’юкенен, 84), Барелла (Фраттезі. 70), Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко (Думфріс, 79) — Мартінес (Санчес, 79), Тюрам.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руї, 74) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Каюсте 71) — Політано (Нгонге, 90+1), Распадорі (Сімеоне, 75), Кварацхелія (Ліндстрьом, 90+1).
Попередження: Павар, Барелла — Лоботка