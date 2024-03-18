Італія

Юве останнім часом демонструє слабкі результати.

Туринський Ювентус через невдалі результати команди, не збирається поки, що звільняти головного тренера Массіміліано Аллегрі. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, Аллегрі, щоб по закінченню сезону зберегти місце алленаторе "Старої сеньйори" буде замало лише перемоги у Кубку Італії. Зокрема необхідне суттєве поліпшення рівня гри та результатів команди, повернення до того, що відбувалося у першій половині сезону.

При цьому Аллегрі поки виконує поставлене на сезон завдання – потрапити до Ліги чемпіонів. Також однією з причин, через яку на даний момент варіант зі звільненням 56-річного фахівця не розглядається, називається велика компенсація, яка йому буде виплачена після дострокового припинення трудової угоди. На тренера та його штаб клуб щорічно витрачає близько 20 млн. євро (з урахуванням податків).

Діючий контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Зазначимо, що в останніх десяти матчах Юве здобув лише три перемоги.