Італія

Італієць виключив повернення в колишню команду.

Легенда Роми, рекордсмен клубу за кількістю проведених матчів і забитих м'ячів Франческо Тотті відкинув своє повернення в клуб.

47-річний Тотті завершив кар'єру в 2017 році. Багато фанатів хотіли б знову побачити Імператора в клубі в новій ролі.

"Я ніколи не повернуся. Ви мені ставите це питання щоразу. Я більше не повернуся", — цитує Тотті Cult of Calcio.

Зазначимо, що свого часу Тотті провів за Рому 783 матчі: на його рахунку 307 голів і 210 результативних передач.