Італія

Невідомо, яка саме хвороба спричинила смерть функціонера.

Генеральний директор Джузеппе Бароне помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 57 років, передає офіційний сайт Фіорентини.

Повідомляється, що причиною смерті функціонера стала наразі неназвана хвороба. Бароне опинився у лікарні ще у неділю, 17 березня, після того, як його самопочуття раптово погіршилося.

Недільний поєдинок 29 туру Серії А між Аталантою та Фіорентиною тоді було перенесено на невизначений термін.

У флорентійському клубі зазначили, що Бароне був цінним другом, що завжди залишався сильним у найщасливіші та, перш за все, найважчі хвилини.

Американець італійського походження став генеральним директором Фіорентини на початку листопада 2019 року.