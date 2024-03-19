Невідомо, яка саме хвороба спричинила смерть функціонера.
Джо Бароне, фото Фіорентина
19 березня 2024, 18:48
Генеральний директор Джузеппе Бароне помер у міланській лікарні Сан-Рафаеле у віці 57 років, передає офіційний сайт Фіорентини.
Повідомляється, що причиною смерті функціонера стала наразі неназвана хвороба. Бароне опинився у лікарні ще у неділю, 17 березня, після того, як його самопочуття раптово погіршилося.
Недільний поєдинок 29 туру Серії А між Аталантою та Фіорентиною тоді було перенесено на невизначений термін.
У флорентійському клубі зазначили, що Бароне був цінним другом, що завжди залишався сильним у найщасливіші та, перш за все, найважчі хвилини.
Американець італійського походження став генеральним директором Фіорентини на початку листопада 2019 року.