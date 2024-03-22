Італія

Захисник Інтера може більше не зіграти цього сезону.

Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі дав свідчення у прокуратурі Федерації футболу Італії за звинуваченнями у образі футболіста Наполі Жуана Жезуса на расистському ґрунті під час очного матчу команд у 29 турі чемпіонату Італії. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, на даний момент рішення щодо 36-річного футболіста ще не прийнято, проте підкреслюється, що він може бути відсторонений від футболу мінімум на десять матчів, якщо його вина буде доведена.