Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі дав свідчення у прокуратурі Федерації футболу Італії за звинуваченнями у образі футболіста Наполі Жуана Жезуса на расистському ґрунті під час очного матчу команд у 29 турі чемпіонату Італії. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, на даний момент рішення щодо 36-річного футболіста ще не прийнято, проте підкреслюється, що він може бути відсторонений від футболу мінімум на десять матчів, якщо його вина буде доведена.
Нагадаємо, раніше Ачербі було виключено із заявки збірної Італії на березневі товариські матчі.