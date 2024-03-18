Інше

Конфлікт стався під час матчу італійського чемпіонату між Інтером та Наполі.

Захисника збірної Італії Франческо Ачербі був виключений із заявки національної команди на найближчі матчі.

Нагадаємо, під час вчорашнього матчу Серії А між Інтером і Наполі (1:1) у Ачербі стався конфлікт із Жуаном Жезусом, під час якого італієць, ймовірно, образив бразильця на расовому підґрунті. При цьому після гри Жезус заявив, що Франческо вибачився перед ним.

"Футболіст Франческо Ачербі, який прибув сьогодні вранці на тренування національної команди в Римі, пояснив тренеру Лучано Спаллетті та своїм партнерам по команді, як того вимагає внутрішня політика італійської збірної, свою версію передбачуваного расистського висловлювання на адресу футболіста Жуана Жезуса під час матчу Інтер – Наполі.

За словами захисника "нерадзуррі", який очікує на розгляд справи органами спортивного правосуддя, з його боку не було жодних дискредитуючих, очорняючих або расистських намірів.

Однак було вирішено виключити Ачербі зі списку гравців, викликаних на наступні два товариські матчі, запланованих у Сполучених Штатах, щоб гарантувати необхідний спокій національній команді та самому гравцю, який сьогодні повернеться до свого клубу.

В результаті було викликано захисника Роми Джанлуку Манчіні, якого раніше було включено до попереднього списку", — йдеться в заяві FIGC.

Нагадаємо, у найближчих матчах Італія зіграє проти Венесуели (21 березня) та Еквадору (24 березня).