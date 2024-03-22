Італія

"Нерадзуррі" шукають заміну Ачербі.

Міланський Інтер розглядає можливість оренди центрального захисника мюнхенської Баварії Кім Мін Чже. Таку інформацію надає La Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що в разі продажу Франческо Ачербі через расистський скандал в який потрапив 36-річний ветеран, захисник "ротен" буде розглядатися керівництвом "нерадзуррі", як пріоритетний варіант. За ним стежать ще з часів виступу за турецький Фенербахче.

Зазначається, що Баварія навряд чи буде готова продати Кіма, але не виключена оренда. Угода може бути схожою на ту, що була укладена з лондонським Челсі щодо Ромелу Лукака два роки тому.

Якщо трансфер Кіма не буде оформлено, альтернативними варіантами називаються Кріс Смоллінг з римської роми та Костянтинос Мавропанос з Вест Гема.

Цього сезону Кім Мін Чже відіграв за Баварію 28 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.