Італія

У клубі хочуть залишити воротаря надовше.

Мілан хоче запропонувати новий контракт для Майка Меньяна з зарплатнею 4,5 мільйона євро на рік - повідомляє журналіст Антоніо Вітіелло.

Втім, голкіпер хоче не менше 6 мільйонів євро за новою угодою.

У складі команди Майк виступає з 2021 року. Раніше разом з Ліллем Меньяну вдалося стати чемпіоном Франції. Також наразі воротар є основним у національній збірній.

Цього сезону 28-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах.