Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 10 березня 2024 року, 16:00.
Мілан - Емполі, Getty Images
10 березня 2024, 19:25
У матчі 28 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі мінімально обіграв Емполі (1:0).
Перемогу команді Стефано Піолі приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Крістіана Пулішича на 41 хвилині.
Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов на поле на 55 хвилині, проте допомогти своїй команді уникнути поразки від "россонері" не зміг.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Емполі в матчі 28 туру італійської Серії А-2023/24:
Мілан — Емполі 1:0
Гол: Пулішич, 41.
Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі (Калулу, 62), Ернандес — Беннасер, Рейндерс (Муса, 62) — Пулішич (Чуквезе, 63), Лофтус-Чік, Ноа Окафор (Адлі, 90) — Йович (Жиру, 73).
Емполі: Капріле — Ісмайлі (Берешинські, 42), Валюкевич, Луперто — Гьясі, Фацціні (Коваленко, 55), Малех, Пеццелла (Какаче, 55) — Камб'ягі, Журковські (Канчельєрі, 76) — Бабакар Ньянг (Дестро, 76).
Попередження: Рейндерс — Фацціні, Пеццелла, Журковські, Канчельєр.