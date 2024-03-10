Україна

Список зацікавлених клубів в українському хавбеку продовжує зростати.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Барселони, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 21-річний українець радий такому інтересу, оскільки він планує перебратися до одного з топ-клубів Європи у літнє трансферне вікно.

Джерело додає, що у боротьбі за футболіста збірної України лідирує Ліверпуль, а Барселона зі своїми фінансовими проблемами навряд чи зможе переконати "гірників" у трансфері Георгія.

Зазначимо, що нещодавно Судаков продовжив контракт із Шахтарем і, за інформацією Фабріціо Романо, клаусула для викупу гравця становить 150 мільйонів євро.

Також у ЗМІ була інформація, що за гравцем стежать Манчестер Сіті та Баварія. Взимку був інтерес з конкретними пропозиціями від Ювентуса та Наполі.

У нинішньому сезоні Судаков провів 23 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.