Італія

Нічого особистого — тільки бізнес.

Мілан готовий розлучитися з голкіпером Майком Меньяном, якщо надійде вигідна пропозиція. Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" вже розглядає можливі варіанти на заміну 28-річному воротарю збірної Франції. Мілану цікавий голкіпер Монци Мікеле Ді Грегоріо, який проводить сильний сезон у складі команди Раффаеле Палладіно.

За ситуацією навколо Меньяна стежать Манчестер Юнайтед, Баварія, Челсі та ПСЖ. Футболіст оцінюється у 70-80 млн євро.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 3,6 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Майк Меньян відіграв за Мілан 37 матчів, пропустив 46 м'ячів та зібрав 14 "clean sheets".

Нещодавно повідомлялося, що Мілан запропонував Меньяну новий контракт.