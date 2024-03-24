Італія

Востаннє італійці грали на Мундіалі ще в 2014 році у Бразилії.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті наголосив на важливості виходу італійської національної команди на чемпіонат світу 2026 року. Його слова наводить Football Italia.

"Ми не можемо пропустити чемпіонат світу 2026 року. Історія футболу Італії – це історія якості, саме тому ми не можемо пропустити чемпіонат світу.

Однак ми не маємо бути самовпевненими. Зараз усі команди сильні, тактично грамотні та вміють грати у сачасний футбол. Зараз всі створені для того, щоб ставати чемпіонами", — сказав алленаторе "Скуадри адзурри".