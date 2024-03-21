Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Італії прокоментував стан команди напередодні товариських матчів.

Для національної збірної Італії через успішну кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024 березнева міжнародна перерва буде супроводжуватись лише товариськими матчами.

Напередодні початку цих протистоянь головний тренер "Скуадри Адзурри" Лучано Спаллетті розповів про плани свого колективу.

"У наш час існує перевага для гравців або команд, які вміють грати більше, аніж за однією моделлю або системою за ходом кожного окремого матчу, тому ми спробувати пограти в щось сучасне.

Раніше в нас було мало часу, і ми зосереджувалися лише на одній системі, навіть коли ми програвали, я казав: "Давайте залишимо все, як є, не треба нічого змінювати", тому що нам доводилося зосереджуватися на чомусь одному. Тепер, маючи цей простір у вигляді двох товариських матчів, ми просто мусимо піти і зробити щось інше, провести певні тести.

Усе має вплив на майбутній чемпіонат Європи. Я та мої помічники будемо уважними на тренуваннях команд, на матчах чемпіонату Італії, єврокубках, тощо. Ми робитимемо це для того, щоб побачити когось нового. Завжди є шанс долучитись до нашого колективу.

Венесуела та Еквадор — це все будуть принципові матчі. Ми серйозно ставимось до кожного матчу, щоб вчитись та вдосконалюватись. Відтоді, як Фернандо Батіста став тренером, у 10 матчах Венесуела програла лише раз — 0:1 Аргентині на виїзді. Вони посідають четверте місце у відбірковій таблиці чемпіонату світу.

Це буде дуже складний матч для нас, і ми повинні багато знати про наших суперників, щоб не справити поганого враження. Кожного разу, коли ми виходимо на поле, ми повинні прагнути щастя для себе з емоційної точки зору, тому ми робимо все серйозно.

Я відчуваю себе, як я вже казав раніше, неначе в раю. Для мене національна збірна або футболка національної збірної — це щастя, і я дуже щасливий, що виконую свою роботу в цій футболці тут. Ми часто говорили, що час — це ключова річ.

Ефективний час гри в Італії в середньому складає 55 хвилин, у Венесуели — 45. Що це означає? Те, що вони багато фолять. Десять хвилин різниці — це дуже багато. Відповідно, ми очікуємо на складу гру, до якої кожен має бути готовим.

Виграти Євро? Якщо чесно, то, із огляду на мій вік, я не знаю, скільки подібних нагод у мене ще буде. Цікаво побачити цей турнір на власні очі, тому що зі збірною Італії я поки що нічого не виграв, а проходження кваліфікації — це завдання мінімум для нашої збірної", — заявив італійський фахівець.

Збірна Італії проведе товариські матчі проти Венесуели (21 березня, 23:00) та Еквадору (24 березня, 22:00).